Oltre cento studenti coinvolti nel progetto OrientaMente

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Progetto OrientaMente, coinvolto oltre cento studenti dell’istituto comprensivo Segantini di Asso. Promosso dall’associazione giovanile Lo Snodo.

Una scelta per il futuro

Nella sala consiliare del Comune di Asso si è tenuto l’incontro serale di restituzione dei test alle famiglie nell’ambito di OrientaMente: il progetto dedicato alla scelta scolastica promosso dall’associazione giovanile Lo Snodo. L’iniziativa ha coinvolto gli studenti delle cinque classi terze dell’istituto comprensivo Segantini per un totale di circa un centinaio di ragazze e ragazzi. Ad aprire la serata sono intervenuti il sindaco di Asso, Mirko Donadoni Pina, il sindaco di Sormano, Giuseppe Sormani e la consigliera di Valbrona, Katia Marra, a testimonianza del sostegno delle Amministrazioni locali all’iniziativa.

“Grazie alle famiglie che hanno scelto di partecipare a questo momento, riconoscendo l’importanza di accompagnare ragazze e ragazzi in una fase così significativa del loro percorso scolastico e personale – il commento di Simone Pelucchi, presidente de Lo Snodo – Il coinvolgimento dei genitori è fondamentale per costruire un percorso di orientamento condiviso, che metta al centro i giovani e li aiuti ad affrontare la scelta con maggiore consapevolezza. Grazie anche alle Amministrazioni che hanno deciso di sostenere OrientaMente”.

Incontri serali: una novità

Gli incontri serali rivolti alle famiglie sono una delle novità introdotte quest’anno. In queste occasioni viene presentata e consegnata la scheda di restituzione pensata per i genitori. Il progetto prevede infatti due strumenti distinti, uno rivolto alla famiglia e uno alla scuola, per condividere il profilo orientativo da prospettive diverse e favorire un confronto tra gli adulti di riferimento che accompagnano ragazze e ragazzi nella scelta della scuola superiore.

“Offrire uno strumento di autovalutazione”

Alla serata hanno partecipato diversi genitori e nel corso dell’incontro, lo psicologo orientatore Michael Musetti, coordinatore del progetto, ha illustrato il funzionamento e le finalità del test svolto dagli studenti in aula, spiegando alle famiglie come leggere e interpretare il profilo orientativo elaborato per ciascun ragazzo. Il profilo raccoglie diversi elementi utili alla conoscenza di sé, tra cui interessi, motivazioni e caratteristiche personali, e approfondisce anche la percezione che ciascuno studente ha del proprio metodo di studio: il modo in cui si vede, apprende e riconosce gli elementi per lui più importanti nel percorso scolastico.