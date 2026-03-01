Oltre le barriere, a L’Ancora camerieri si diventa

“E’ un modo concreto per contribuire, crescere e vivere l’inclusione da protagonisti: inclusione è dare strumenti, non limiti”.

Camerieri si diventa a “L’Ancora”

Ed è proprio questo l’obiettivo della cooperativa L’Ancora, che ha coinvolto nove utenti con disabilità. Nella sera di giovedì 26 febbraio, infatti, hanno servito come camerieri i soci del Lions Club Olgiate Comasco durante una conviviale. La prima uscita ufficiale dopo aver ottenuto il certificato Haccp (hazard analysis and critical control points), un sistema di autocontrollo igienico-sanitario obbligatorio nell’Unione Europea per chiunque operi nel settore alimentare. “Si tratta di un requisito fondamentale per poter operare in ambienti legati alla ristorazione – specifica la psicologa Elena Barassi, referente del progetto – La finalità di tale percorso è di iniziare a proporre la presenza degli utenti durante cene, pranzi ed eventi di fundraising organizzati dalla cooperativa”. Un modo per essere protagonisti.

Iniziativa suddivisa in tre fasi

La prima fase dell’iniziativa venerdì 30 gennaio con il corso Haccp. “E’ stato condotto da Anna Sassi, Rspp della cooperativa sociale L’Ancora ed è stato progettato per essere accessibile e comprensibile a tutti, grazie all’utilizzo di schede visive e linguaggio semplificato”.

Seconda fase, venerdì 6 febbraio: tirocinio pratico, occasione in cui i ragazzi si sono messi in gioco e hanno provato a concretizzare quanto è stato loro insegnato. “Martedì 17 febbraio il servizio durante una cena dedicata ai volontari e giovedì, invece, la partecipazione alla conviviale dei Lions. Sono entrati in servizio alle 19 e hanno terminato alle 22.30 – conclude la psicologa – Abbiamo scelto questa serata formale, ma con persone sostenitori della cooperativa conosciuti, per mettere a proprio agio gli utenti in questa prima esperienza. L’evento è solo il primo di tanti: saremo presenti secondo uno specifico calendario ad alcune iniziative ogni mese”.