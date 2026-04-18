Oltre mille studenti e cento aziende per costruire il futuro del lavoro

Lariofiere ha ospitato la sesta edizione del Career Day 2026, organizzata da Confindustria Como e Confindustria Lecco e Sondrio

Il Career Day di Confindustria Lecco e Sondrio e Confindustria Como continua a registrare un crescente successo: l’edizione 2026 svoltasi a Lariofiere ha visto la partecipazione di oltre 1000 giovani delle classi finali provenienti da 18 scuole delle province di Como, Lecco e Sondrio. Sono state più di 100 le aziende del territorio coinvolte, che hanno offerto ai ragazzi un’importante occasione di confronto diretto con il mondo del lavoro attraverso colloqui one-to-one.

L’evento

Ogni azienda ha avuto a disposizione uno stand dedicato dove incontrare individualmente gli studenti, presentarsi, raccontare le opportunità offerte e raccogliere candidature per eventuali posizioni di lavoro aperte.

“L’occasione di oggi è di grande importanza – ha evidenziato il Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Marco Campanari – Basti considerare quanto le diverse edizioni, ormai numerose, siano sempre state partecipatissime. Anche in questo Career Day abbiamo registrato numeri molto significativi, che riflettono un dato fondamentale: questa manifestazione rappresenta un pilastro delle attività di Confindustria Lecco Sondrio e di Confindustria Como dedicate al tema dell’education. E sono molti gli aspetti rilevanti di una giornata come questa. Innanzitutto, costituisce un punto di incontro reale tra ragazzi e imprese, un elemento preziosissimo. Inoltre, consente anche alle nostre Associazioni di sviluppare una particolare sensibilità rispetto ai profili più richiesti dalle aziende: un aspetto fondamentale per tutte le attività di orientamento che promuoviamo e per le iniziative realizzate in collaborazione con il mondo della scuola, finalizzate alla costruzione di percorsi e profili in grado di garantire piena occupabilità, nonché un’occupazione di successo e soddisfacente, non solo per le imprese ma anche per i giovani”. “Anche quest’anno siamo molto soddisfatti: finalmente siamo riusciti ad aumentare i numeri e il successo di qualcosa che negli anni scorsi è riuscita a regalarci grandi soddisfazioni. Pensate a 1000 studenti che entrano fisicamente in questo luogo e che hanno la possibilità, attraverso le 18 scuole coinvolte nei territori di Como, Lecco e Sondrio, di entrare in contatto con il mondo del lavoro – ha dichiarato Michele Ciavola, Consigliere di Confindustria Como con delega all’Education -. Questo è anche il luogo dove gli studenti possono incominciare a immaginare il loro percorso accademico, qualora non fossero destinati immediatamente a trovare un’occupazione. Per questo motivo, in questa edizione troverete una novità: il liceo Giovio di Como entra a far parte della lista degli istituti invitati al Career Day. Questo perché l’education non segue più in maniera rigida gli schemi del passato e sono sempre di più i giovani che decidono di riqualificare il proprio percorso formativo attraverso scelte diverse, concrete e pratiche, come per esempio quella dell’ITS. Siamo particolarmente orgogliosi del lavoro che stiamo facendo in questo momento perché, per un giovane alla primissima esperienza, riuscire a dialogare con un’azienda in un contesto informale come questo è fondamentale. Qui al Career Day oggi sono presenti più di 100 aziende e in questo contesto estremamente favorevole i ragazzi riescono ad avere un primo contatto e a parlare del loro futuro e delle ambizioni che stanno sviluppando”.

A conferma di questa duplice opportunità, accanto alle aziende hanno preso parte al Career Day anche 8 Fondazioni ITS, tra cui ITS Lombardia Meccatronica, ITS Machina Lonati, ITS Move Academy, ITS Academy Agroalimentare e ArtWood Academy. Queste realtà hanno rappresentato un collegamento fondamentale tra formazione e mondo produttivo, offrendo percorsi altamente specializzati che rispondono alle esigenze delle imprese e alle prospettive occupazionali dei giovani.

Tra le conferme di questa edizione, la partecipazione degli studenti finalisti di X Student, progetto promosso da Confindustria Como che offre ai giovani un’esperienza concreta di simulazione di colloqui di lavoro e di preparazione del curriculum vitae.

L’evento ha confermato l’importanza della sinergia tra Confindustria Como e Confindustria Lecco e Sondrio nel promuovere progetti strategici su temi cruciali come l’education e l’orientamento, con l’obiettivo di ridurre il divario tra le esigenze delle imprese e la disponibilità di lavoratori qualificati