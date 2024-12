Oltre trent’anni di presepe, ogni volta diverso

Da oltre 30 anni un gruppo di volontari realizza ogni anno un presepe per la chiesa di Santo Stefano di Fino Mornasco.

Ogni volta la loro creazione ha un tema diverso: un anno è stato proposto un presepe ambientato sull’Eremo di San Francesco, un altro alle Cinque Terre, un altro ancora è stata realizzata una copia dell’Abbazia di Vertemate che girava su se stessa. Il tema scelto per quest’anno, invece, sarà il Giubileo.

A realizzarlo è un gruppo di volontari che nel tempo si sono succeduti. Racconta Vittorio Negretti, uno dei volontari:

"E’ iniziato tutto da un cesellatore di Fino, Pozzetti, poi ci siamo aggiunti noi. Prima eravamo più persone, ora siamo rimasti in pochi, meno di dieci. Iniziamo a settembre/ottobre. Prima ci troviamo una sera alla settimana, poi due, poi tre e a dicembre siamo qui tutte le sere: in pratica non siamo mai a casa".