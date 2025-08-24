Oltrona saluta il prevosto, monsignor Erminio Villa
Il programma delle feste patronali.
Un saluto e un "abbraccio" prima del trasferimento: i fedeli di Oltrona di San Mamette incontrano il prevosto, monsignor Erminio Villa.
Oltrona saluta il prevosto
Domenica 31 agosto, durante la messa che verrà celebrata all’interno del programma per il festeggiamento dei santi patroni del paese, il parroco incontrerà gli oltronesi prima di lasciare l’incarico presso la comunità pastorale Beata Vergine del Carmelo. Le funzioni religiose sono iniziate domenica 17 con i vespri in santuario e proseguite lunedì con la messa in occasione del martirio di San Mamette, avvenuto nel 1750.
Gli appuntamenti delle feste patronali
Giovedì 28 agosto, invece, alle 20.30, nel salone dell’oratorio si terrà l’incontro «A dieci anni dalla Laudato sì» con don Nazario Costante. Il giorno successivo messa con accensione del globo: celebra don Raffaele Galli nel suo cinquantesimo anniversario di messa. Sempre all’interno dei festeggiamenti per San Giovanni Decollato, domenica 31 agosto la funzione religiosa con saluto, come si diceva, del prevosto, monsignor Erminio Villa. Domenica 7 settembre, spazio ai più piccoli con l’affidamento alla Madonna dei bambini battezzati durante lo scorso anno. Domenica 14 settembre, messa con l’Unitalsi, alle 10.30. Alle 20.30, vespri e processione. Lunedì 15 settembre, alle 20.30, infine, messa al cimitero.