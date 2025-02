Omaggio al Ricordo con gli studenti delle scuole cittadine

Presenti anche autorità civili e militari

Si è aperta in sala consiliare a Erba la commemorazione per ricordare le vittime delle foibe. L'Amministrazione comunale ha omaggiato questa mattina, 10 febbraio, il Giorno del ricordo. Presenti l'assessore Paolo Farano, che ha fatto le veci del sindaco, l'assessore Maria Francesca Frigerio, i consiglieri Erica Rivolta, Eugenio Zoffili e Luisella Ciceri, il sindaco di Proserpio Barbara Zuccon e i consiglieri Alberta Chiesa e Alberto Ciceri. Con loro anche le autorità militari cittadine e il rappresentante delle comunità dalmate e giuliane Andrea Biraghi.

La sala consiliare era gremita grazie alla presenza delle classi prime della scuola media "Puecher", dei ragazzi della classe quarta dell'istituto "Manzoni" e della quinta del "Romagnosi". I ragazzi erano accompagnati dai loro insegnanti e hanno preso parte con interesse alla commemorazione.

Le parole dell'assessore Farano durante la cerimonia:

"Oggi è una giornata di profonda riflessione e memoria, dedicata alle vittime delle foibe e all'esodo giuliano dalmata. E' un dovere delle istituzioni e della comunità tenere vivo il ricordo di questa pagina dolorosa della nostra storia, affinché il sacrificio di tante persone innocenti non venga dimenticato. Il nostro pensiero va a coloro che hanno subito persecuzioni e violenze indicibili, vittime di una tragedia che ha segnato il mondo in modo indelebile. Sono passati 21 anni dal 2004 quando è stata promulgata una legge con cui è stato istituito il Giorno del ricordo: un riconoscimento doveroso dopo decenni di dimenticanza e indifferenza verso tanti italiani che hanno perso la vita in quelle terre e verso gli oltre 350mila esuli che negli anni successivi hanno dovuto riscostruire da zero le loro esistenze".