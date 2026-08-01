Omaggio floreale alla centenaria Luigia Piatti

Omaggio floreale a Luigia Piatti, centenaria di Olgiate Comasco.

L’omaggio floreale del sindaco

Domenica 2 agosto Luigia Piatti compirà 100 anni. E oggi, sabato primo agosto, ha vissuto una speciale mattinata, condividendo l’emozione per un compleanno così significativo. A farle visita il sindaco Simone Moretti, con un omaggio floreale accolto con gioia dalla festeggiata.

Celebrata una messa in casa

Proprio nella mattinata odierna il parroco, don Flavio Crosta, ha celebrato una messa nell’abitazione di Luigia Piatti. I complimenti sottolineati dal primo cittadino e dal parroco hanno emozionato la diretta interessata. “Cento anni e non sentirli”, il commento del sindaco. Poi le foto a ricordo di una giornata memorabile.