Oniro e Porro offrono uno screening alle proprie lavoratrici

Oniro Group e Porro S.p.A., importanti realtà aziendali nell’ambito dell’arredamento da tempo presenti sul territorio canturino, promuovono

una iniziativa congiunta di screening destinata alle proprie lavoratrici.

Nella giornata di giovedì, 20 luglio, a tutte le dipendenti delle due aziende sarà offerta la possibilità di eseguire gratuitamente un’ecografia mammaria, cui si aggiungerà la mammografia a partire dai 40 anni compiuti.

Moreno Brambilla, presidente e amministratore delegato di Oniro Group, commenta così l’adesione al progetto, realizzato insieme al partner Welfarecare: “Vogliamo trasmettere un messaggio di attenzione e cura nei confronti delle persone, prima ancora che delle dipendenti. Gli anni appena trascorsi sono stati difficili, a volte abbiamo dovuto compiere delle rinunce che hanno penalizzato la nostra salute. Ora dobbiamo rimettere al centro ciò che davvero conta. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del nostro programma di welfare aziendale, e ci permette di dedicare un’attenzione speciale alle donne, che rappresentano la metà di chi oggi lavora in azienda in diversi settori. Abbiamo avuto piena adesione all’iniziativa, e personalmente ne sono molto felice”.

“Nella nostra azienda le donne sono presenti in tutti i settori - ribadisce Maria Porro, direttrice marketing e comunicazione Porro S.p.A. - Siamo felici di poter offrire questi esami diagnostici, consapevoli che la prevenzione oggi sia fondamentale e nell’impegno come azienda di contribuire alla salute e al benessere dei nostri dipendenti incrementando costantemente le iniziative di welfare aziendale. La nostra è un’azienda a conduzione famigliare dove si coltivano rapporti lavorativi di lunga durata, le persone vanno al lavoro a piedi o in bicicletta e la pausa pranzo è più lunga per chi desidera tornare a casa, più breve per chi preferisce fermarsi in azienda. Da sempre Porro, nelle piccole così come nelle grandi scelte, ha privilegiato la responsabilità ambientale e sociale, abbracciando un modello di crescita che crea innovazione nel pieno rispetto della persona e dell’ambiente circostante”.