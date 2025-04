E’ online il nuovo sito web dello sportello famiglia Edu_ca a Cantù, raggiungibile all’indirizzo www.educareincomune.it.

Il portale

Si tratta di un portale pensato per offrire a famiglie e cittadini uno strumento semplice e intuitivo per conoscere i servizi, le iniziative e le opportunità presenti sul territorio promosse dal Comune di Cantù e dagli enti che operano nell’ambito dei servizi sociali e delle politiche alla famiglia. Il sito raccoglie e organizza in un unico spazio digitale tutte le informazioni utili legate al supporto familiare, dalla prima infanzia alla terza età: progetti, sportelli, incontri formativi, reti educative e risorse. Un punto di riferimento concreto, pensato per rispondere ai bisogni delle famiglie e favorire la partecipazione attiva alla vita della comunità.

L'obiettivo

L’obiettivo è semplificare l’accesso ai servizi, valorizzare la rete esistente e promuovere una cultura della condivisione e del sostegno reciproco. «Internet può apparire come uno strumento immediato e vicino quando parliamo di smartphone e app, ma distante e complesso quando si tratta di enti pubblici. Questa Amministrazione sta lavorando per superare questa distanza, adottando soluzioni che rendano l’accesso ai servizi digitali sempre più semplice e intuitivo, con un obiettivo chiaro: mettere il cittadino al centro del processo», ha dichiarato il vicesindaco e assessore alla Digitalizzazione, Valeriano Maspero. «Il progetto Edu_ca si sta configurando sempre più come un punto di riferimento fondamentale per le famiglie del nostro territorio. Cantù offre una rete articolata di servizi che spaziano dalle attività sportive alle proposte ricreative, dai servizi educativi e socio-assistenziali fino ai sostegni per affrontare situazioni di emergenza. Tuttavia, non sempre i cittadini sono a conoscenza di tutte le opportunità a loro disposizione e il sito di Edu_ca rappresenta un passo importante per rendere queste informazioni accessibili da casa, in modo chiaro e organizzato. La nostra intenzione è creare uno strumento efficace e inclusivo, che valorizzi le tante risorse presenti e favorisca una maggiore consapevolezza e partecipazione», ha aggiunto l’assessore ai Servizi Sociali, Isabella Girgi.

Chi lo promuove

Lo sportello famiglia Edu_ca è promosso dal Comune di Cantù – Settore Servizi Sociali, in collaborazione con la cooperativa Mondovisione e la cooperativa Progetto Sociale. Uno spazio fisico e digitale dove ascolto, orientamento e informazione si uniscono per accompagnare i nuclei familiari nelle sfide educative quotidiane. Lo sportello è attivo in presenza il lunedì pomeriggio, dalle 16 sino alle 18.30; il giovedì mattina nella fascia oraria compresa tra le 9 le 11.30 presso Sala Somaini, in via dei Pizzi 9. E’ inoltre attivo il canale WhatsApp, Edu_ca – educare in comune a Cantù, per rimanere aggiornati su tutte le iniziative e le proposte. Enti, associazioni e realtà del territorio che desiderano essere presenti sul portale www.educareincomune.it possono scrivere a: servizi.sociali@comune.cantu.co.it.