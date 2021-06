Onorare un defunto in modo solidale: in Fondazione comasca nasce la possibilità di creare un "Fondo in Memoria Di un Tuo Caro"

Nuova, sensibile, iniziativa messa a punto da Fondazione Provinciale della Comunità Comasca onlus. Il sodalizio infatti ha deciso di dare la possibilità di creare un "Fondo in Memoria Di un Tuo Caro" alle famiglie del defunto, per ricordare la persona che è venuta a mancare, sostenendo progetti a favore di giovani, anziani, persone con handicap, arte, cultura o ambiente, un modo solidale di porgere l’ultimo saluto. E’ possibile costituire un Fondo presso la Fondazione che prenderà il nome e avrà le finalità che il donante vorrà stabilire all’atto della donazione.

Onorare un defunto in modo solidale

Perché creare un Fondo in memoria di un tuo caro?

1. Puoi godere dei benefici fiscali previsti dalla normativa in totale sicurezza. Inoltre puoi donare quando lo desideri, godendo subito del beneficio fiscale e decidere anche in un momento successivo a chi destinare la tua donazione.

2 Se lo desideri puoi utilizzare la piattaforma di crowdfunding e personal fundraising, che ti mette a disposizione la Fondazione per raccogliere donazioni online da amici e parenti, che possono così ricordare la persona cara con un gesto di solidarietà.

3. Puoi donare in modo semplice: grazie al Fondo sei sollevato da tutte le incombenze burocratiche, amministrative e contabili.

4. Puoi avere visibilità o riserbo. Puoi infatti avere visibilità, non solo attraverso i progetti finanziati, ma anche tramite i canali di comunicazione della Fondazione; così come puoi avere garantito, il completo anonimato.

Aprire il Fondo è semplice e veloce:

- decidi tu il nome, la finalità e chi darà indicazioni su come devolvere le donazioni.

- Compila e sottoscrivi il regolamento fac simile: https://www.fondazione-comasca.it/wp-content/uploads/2021/05/Regolamento-fac-simile-2021.doc