Open Day all'Istituto San Vincenzo di Albese con Cassano: un successo

Porte aperte all’Istituto San Vincenzo di Albese con Cassano, che lo scorso sabato, 5 novembre 2022, ha inaugurato il primo dei quattro open day previsti fino a gennaio.

La prima di quattro date

"Il nostro obiettivo è quello di accendere il fuoco che i vostri ragazzi hanno dentro: accendere le loro vocazioni, le loro capacità e le loro aspettative future".

Queste parole, espresse dalla preside del corso Iefp Laura Volta, hanno dato il via alla prima giornata di open day, per la presentazione dell’Istituto professionale Agricoltura e Sviluppo Rurale e del corso di Istruzione e Formazione Professionale. Indubbiamente una giornata importante, in cui docenti e studenti si sono messi in gioco per mostrare, attraverso i propri occhi, quello che è il proprio vissuto all’interno delle mura scolastiche. Quella dello scorso sabato è stata solo la prima di quattro date: chi non fosse riuscito a partecipare potrà presentarsi in un’altra data, scegliendo tra il 26 novembre, 3 dicembre e 21 gennaio 2023.

Offerta formativa: apertura, accoglienza e attenzione

La preside Volta, il preside Ismaele Pozzoli e la vicepreside Laura Colombo hanno spiegato il progetto e l’offerta formativa dei due corsi e hanno presentato l’universo di valori che muove da anni l’Istituto, sintetizzabile in tre parole: apertura, accoglienza e attenzione.

Fondamentale è stato il contributo apportato dagli insegnanti e dagli studenti che, con un evidente trasporto emotivo, hanno condiviso la loro esperienza e hanno raccontato progetti e materie dei vari anni scolastici:

"Il desiderio di noi docenti – ha affermato Cristiano Mazza, insegante di materie tecnico professionali - è quello di uscire il più possibile sul territorio nell’ambito di qualsiasi materia poiché, oltre a fornire ai nostri ragazzi conoscenze e competenze specifiche, cerchiamo di toccare i pilastri del lavoro".

Scuola e aziende agricole del territorio: una collaborazione costante

Infine, un’aula della struttura è stata dedicata alla degustazione dei prodotti locali forniti dalle aziende che collaborano con la scuola. Formaggi, miele, marmellate biologiche: elementi del territorio funzionali a offrire non solo un momento di convivialità alle famiglie ma anche a sottolineare la sinergia che avviene tra la San Vincenzo e le aziende agricole.

La presenza di numerosi ragazzi e genitori che hanno partecipato all’iniziativa e che hanno posto interessanti domande sul funzionamento dell’istituto, ha fatto della giornata un vero e proprio successo. Ed è così che ha avuto inizio il dialogo educativo tra l’istituto San Vincenzo e gli eventuali futuri studenti che intraprenderanno i percorsi caratterizzanti la proposta formativa della scuola.