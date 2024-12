Open day dell’Istituto San Vincenzo: una giornata alla scoperta dei percorsi IPA e IeFP

Sabato pomeriggio l’Istituto San Vincenzo ha aperto le porte della sua sede di Albese con Cassano per presentare ai futuri studenti e alle loro famiglie i percorsi di scuola secondaria di secondo grado: il Corso quinquennale IPA (Istituto Professionale Agricoltura e Sviluppo Rurale) e il Corso regionale IeFP (Istruzione e Formazione Professionale). La giornata è stata l’occasione per immergersi nella vita scolastica e conoscere da vicino le attività pratiche e teoriche che caratterizzano i due percorsi formativi.

Tante attività che hanno coinvolto direttamente gli studenti

I visitatori hanno avuto modo di esplorare i laboratori, partecipare a dimostrazioni pratiche e dialogare con docenti e studenti, protagonisti assoluti dell’evento.

Stefano Boffi, docente di Agronomia e Tecnica delle Produzioni, ha illustrato le opportunità offerte dall’istituto: "Siamo un istituto professionale con una lunga storia sul territorio, operativo dai primi anni 2000 e con un bacino di utenza che copre le province di Como, Lecco e Monza Brianza. Offriamo due percorsi: l’IPA, un corso quinquennale che si conclude con l’esame di maturità e il titolo di agrotecnico, e il percorso IeFP, articolato in tre anni per il diploma di operatore agricolo, con la possibilità di un quarto anno per diventare tecnico agricolo. I nostri studenti possono scegliere tra due settori: allevamento e coltivazioni, e già dal primo anno iniziano a specializzarsi. Il nostro legame con il territorio è fortissimo, grazie alle convenzioni con enti pubblici e privati, che consentono ai ragazzi di confrontarsi direttamente con il mondo del lavoro".

Tra le attività pratiche che hanno animato l’open day, Boffi ha organizzato un’esperienza di degustazione di miele, che viene prodotto dalle api presenti all’interno dell’apiario dell’Istituto. Ernesto Ronchi, vicedirettore dell’IeFP, ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento attivo degli studenti:

"Durante l’open day abbiamo voluto rendere protagonisti i nostri ragazzi. Le classi prime, seconde e terze hanno affiancato i professori nelle dimostrazioni di attività pratiche, come la manutenzione del giardino del parco scolastico, con l’uso di soffiatori e tagliaerba a motore. Questo ha permesso agli studenti in visita di sperimentare direttamente le nostre attività, come la raccolta delle foglie. In serra, con il professor Missaglia, i ragazzi hanno invece avuto l’opportunità di cimentarsi con le coltivazioni e apprezzare un aspetto fondamentale del percorso formativo".

La giornata si è conclusa con grande entusiasmo, confermando l’impegno dell’Istituto San Vincenzo nel coniugare apprendimento teorico, attività pratiche e un forte legame con il territorio. Un modello educativo che guarda al futuro, offrendo agli studenti gli strumenti per costruire competenze solide e spendibili nel mondo del lavoro. Per maggiori informazioni sui corsi offerti dall’Istituto San Vincenzo, è possibile visitare il sito ufficiale o contattare la segreteria scolastica.