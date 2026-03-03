Open day per conoscere da vicino l’asilo nido comunale

L’asilo nido di Olgiate Comasco organizza l’open day.

Invito a partecipare

L’invito a partecipare è per tutti i genitori interessati a iscrivere il proprio bimbo o bimba all’asilo. Durante l’open day i partecipanti potranno visitare, assieme alle educatrici, i locali della struttura comunale di viale Pio Roncoroni e ricevere informazioni sull’organizzazione del servizio.

La data dell’open day

L’open day si terrà nella mattinata di sabato 28 marzo. Dall’apertura delle 9.30, l’iniziativa continuerà fino 12.30.

Come partecipare

La prenotazione è obbligatoria sul sito del Comune. Ciascun genitore potrà scegliere la propria fascia oraria di preferenza fino all’esaurimento dei posti. Per prenotare, è necessario accedere all’agenda appuntamenti, scegliere l’Ufficio Pubblica Istruzione e Asilo Nido e l’argomento “Open Day Asilo Nido”. Se non fossero più disponibili slot prenotabili, gli organizzatori chiedono di inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo pubblicaistruzione@comune.olgiate-comasco.it per definire la modalità di visitare il nido comunale.