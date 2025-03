Open day per rilanciare il centro tennistico

Il Comune di Olgiate Comasco vuole rilanciare il centro tennistico di via Malvisino.

La ripartenza

L'idea del sindaco Simone Moretti e della squadra al governo della città è quella di riaprire il cancello e riportare l'attività sportiva all'interno della struttura comunale olgiatese. Una ripartenza dopo i problemi accumulati negli ultimi anni con la gestione affidata a Tennis Invictus, conclusa con una causa in tribunale che ha dato ragione al Comune. Riscontrate gravi inadempienze, quindi rescissa la convenzione.

Open day

Proprio per sondare il terreno e tarare l'appeal dei tre campi da tennis (due in terra rossa, in stato di abbandono) e uno coperto, la prima mossa riguarda l'organizzazione di un open day. Sabato 15 marzo, dalle 10 alle 12.30, appuntamento aperto a tutti gli interessati alla ripartenza del centro tennistico.

L'invito a presentare proposte

Come precisa il primo cittadino, "sarà possibile lasciare il proprio contatto per essere ricontatti per il bando/manifestazione di interesse. Sarà possibile anche inviare proposte, idee o suggerimenti per il Comune di Olgiate Comasco per la preparazione del bando/manifestazione di interesse". Per contatti e informazioni viene specificato di scrivere all'indirizzo di posta elettronica sindaco@comune.olgiate-comasco .co.it.