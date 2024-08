Open day straordinario per il rilascio dei passaporti

Per sabato 24 agosto è previsto un Open day straordinario per la presentazione delle domande per il rilascio dei passaporti

Domande per i passaporti

In seguito all'eccezionale riscontro ottenuto durante l'Open day effettuato a luglio, la Questura di Como effettuerà un’altra apertura straordinaria dell'Ufficio Passaporti, nella giornata di sabato 24 agosto 2024. Durante questa mattinata, gli sportelli saranno nuovamente aperti per agevolare i cittadini nella gestione delle pratiche relative ai documenti di viaggio.

L'ufficio sarà aperto, dalle 8:30 alle 13, esclusivamente per la ricezione delle domande di rilascio dei passaporti. Si ricorda che il servizio è riservato ai cittadini che avranno effettuato la prenotazione online tramite l’agenda elettronica, per la specifica giornata e fascia oraria.