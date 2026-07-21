Sabato 18 luglio, la Residenza San Giovanni di Asso è stata teatro della messa in scena di “Il Rigoletto. Una storia ritrovata”, tratto dalla celebre opera lirica “Rigoletto” di Giuseppe Verdi.

Opera in RSA, “Il Rigoletto” conquista la Residenza San Giovanni

Tale iniziativa si colloca all’interno del progetto Opera White, promosso da Opera Education, la piattaforma ideata da AsLiCo (Associazione Lirica e Concertistica Italiana). A seguito del successo riscontrato gli scorsi anni da Turandot e Falstaff, la Residenza San Giovanni ha aderito al progetto per il terzo anno consecutivo, mettendo al centro i propri Residenti.

L’obiettivo di Opera White

L’obiettivo di Opera White è portare l’opera lirica all’interno delle residenze per anziani, offrendo un percorso didattico-musicale con professionisti del mondo del teatro e della musica. L’opera è uno strumento utile a contrastare la solitudine e favorire la socializzazione, oltre che a preservare e stimolare le facoltà cognitive e mnemoniche.

GUARDA LA GALLERY (4 foto) ← →

Formazione e laboratori

Il percorso si è articolato in diversi momenti di formazione rivolti sia al personale che ai Residenti. L’animazione e il coordinamento della Struttura ha infatti preso parte a un incontro dedicato al Teatro Sociale di Como, in cui ha appreso gli obiettivi del progetto e le modalità di svolgimento. Per i Residenti, sono stati tenuti dei laboratori di musicoterapia in Struttura insieme a un cantante della compagnia e a un educatore del progetto, nel corso dei quali hanno avuto l’opportunità di conoscere e imparare i canti corali dell’opera, da intonare durante lo spettacolo finale.

La giornata dello spettacolo

La giornata di sabato si è aperta con i saluti istituzionali di Eleonora Elli, direttrice della Residenza San Giovanni, e della consigliera comunale Lorena Buonanno. Durante lo spettacolo, i Residenti coinvolti nel progetto hanno attivamente interagito con gli attori e le attrici, partecipando all’esecuzione dell’opera nel ruolo di coro.