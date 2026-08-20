Opportunità di tirocinio grazie al bando Dote Comune

Opportunità di tirocinio al Comune di Inverigo grazie al bando Dote Comune. Domande da presentare entro martedì 25 agosto.
Un posto da tirocinante
Un’opportunità di tirocinio al Comune di Inverigo C’è tempo fino a martedì 25 agosto per candidarsi alla selezione per 1 tirocinante nell’ambito di Dote Comune. Il progetto, della durata di 12 mesi, prevede un impegno di 25 ore settimanali nell’area dei Servizi alla Persona – Servizi Sociali e un’indennità mensile di 500 euro. L’opportunità è rivolta a persone disoccupate, maggiorenni, residenti o domiciliate in Lombardia.
Come fare domanda
Le domande devono essere presentate entro e non oltre martedì 25 agosto all’ufficio Protocollo del Comune oppure tramite e-mail agli indirizzi g.gallo@comune.inverigo.co.it oppure s.baldassarri@comune.inverigo.co.it. Tutte le informazioni, i requisiti, la documentazione richiesta sono disponibili al link su www.dotecomune.it.