Opposizione all’attacco: «Piazza Garibaldi, Giunta senza progetti, solo suggestioni»

A fronte di un sempre maggiore interessa della comunità canturina nei confronti del futuro della piazza, vi è un silenzio da parte dell’Amministrazione comunale. E’ in sintesi questo il messaggio comunicato dal gruppo consiliare del Pd, dal Partito democratico e da Noi per Cantù a proposito di piazza Garibaldi.

La posizione dell’opposizione

«Periodicamente nascono riflessioni e proposte che, statisticamente, “evaporano” – hanno puntualizzato in un documento scritto – Ma non esistono, però, solo suggestioni; nella storia amministrativa recente della nostra città sono riscontrabili atti politici importanti che vale la pena di ricordare. A giugno 2022 abbiamo presentato una mozione per una variazione al bilancio di 5mila euro per un concorso di idee finalizzato ad acquisire contributi significativi utili per l’attuazione del programma di rigenerazione urbana. Quella mozione è stata però rigettata dalla maggioranza perché, era stato detto, avrebbe potuto vincolare poi chi avesse voluto invece proporre qualcosa». I consiglieri d’opposizione hanno quindi proseguito: «La Giunta comunale ha disposto nel 2023 lo stanziamento di 50mila euro a favore della organizzazione di Europan 17, concorso internazionale proposto dall’Ordine degli Architetti di Como. Viene organizzato un Meeting Lab con la presenza dei progettisti interessati durante il quale viene effettuata anche una ricognizione dell’area oggetto del concorso. Al termine del concorso e in occasione delle premiazioni viene organizzata una mostra nel chiostro di piazza Parini, nella quale vengono esposti gli elaborati di tutti i partecipanti. Il tutto viene raccolto in un dossier di 49 pagine. Quest’ultimo parte con il titolo del concorso: “Il futuro delle tradizioni per un centro urbano da vivere!” e si conclude con “La piazza Garibaldi, una piazza pedonale”. E’ pieno di suggestioni e proposte. Purtroppo, sembra sparito dal radar della cronaca e della politica amministrativa: più nessuno ne parla e non se ne trova traccia, in particolare, nelle discussioni finora fatte in funzione del prossimo PGT. Anche nell’ultimo Consiglio comunale è stata rimarcata la necessità di una progettazione integrata del centro in cui la piazza Garibaldi occupi un ruolo determinante. Cosa viene da pensare: che si debbano aggiungere altri 50mila euro ai circa tre milioni già “investiti” finora in un’opera mal pensata e peggio realizzata?».

Solo suggestioni

In conclusione: «La città si dimostra sempre più sensibile alla questione ma sembra che la citazione “il silenzio è d’oro” non sia solo da ricondursi alla “trattativa” in corso sul collegio De Amicis!»