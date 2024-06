Oral Cancer Day: 95 visitati, lesioni da valutare nel 20% dei casi

Sono stati 36 uomini e 59 donne, con età media di 60 anni, a farsi controllare durante l’Oral Cancer Day all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

Oral Cancer Day: un centinaio ai controlli

Novantacinque pazienti visitati, 36 uomini e 59 donne, età media 60 anni (il paziente più giovane aveva 30anni, il più anziano 82 anni), il 19% fumatori, il 31% ex fumatori, il 48% non fumatori. Sono alcuni dei numeri che hanno caratterizzato i controlli gratuiti messi a disposizione dai chirurghi maxillo-facciali di Asst Lariana in occasione dell’Oral Cancer Day 2024, sabato 25 maggio all’ospedale Sant’Anna.

Iniziativa nata nel 2007

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione ANDI ETS (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) e dall’associazione ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) che sul nostro territorio ha aderito con la sezione ANDI di Como-Lecco), con il patrocinio di SIPMO (Società Italiana di Patologia e Medicina Orale), FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri), SIOeChCF (Società Italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia Cervico-Facciale), SICMF (Società Italiana di Chirurgia Maxillo-Facciale) e AIOLP (Associazione Italiana Otorinolaringoiatri Libero Professionisti). L’Oral Cancer Day nasce nel 2007 su iniziativa di ANDI come campagna di sensibilizzazione per promuovere la salute orale attraverso la figura del dentista.

Nel 20% dei casi lesioni da valutare

“Nel 20% dei pazienti visitati abbiamo riscontrato lesioni degne di essere rivalutate dagli specialisti - osserva Luigi Colombo, primario di Chirurgia Maxillo-Facciale, nonché direttore del Dipartimento di Chirurgia di Asst Lariana - I pazienti sono stati quindi invitati ad un’ulteriore visita negli ambulatori di patologia orale e di oncologia maxillo-facciale. Ringrazio tutto il personale infermieristico ed amministrativo che si è reso disponibile per questa giornata e i chirurghi maxillo-facciali Anita Tronchet, Giordana Bettini, Muriel Maccagni, Carlo Gervasoni coordinatore dell’ambulatorio di Patologia orale e Stefano Valsecchi, referente per la microchirurgia ricostruttiva”.

“Ringraziamo Asst Lariana per questa nuova occasione di prevenzione delle patologie del cavo orale - osserva il dottor Giorgio Michelli, vicepresidente della sezione Andi di Como-Lecco e ambasciatore di Fondazione Andi ETS - L’invito ai cittadini è di approfittare di queste iniziative. Da parte nostra stiamo già pensando alla nuova edizione dell’Oral Cancer Day nel 2025”.