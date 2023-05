In occasione dell’Oral Cancer Day 2023, che ricade sabato 20 maggio, dalle 8.30 alle 12.30 all’ospedale Sant’Anna i chirurghi maxillo-facciali di Asst Lariana saranno a disposizione per un controllo gratuito del cavo orale. Per fissare un appuntamento è necessaria la prenotazione da effettuarsi, a partire dal 10 maggio, inviando una mail all’indirizzo oralcancerday@asst-lariana.it.

Oral Cancer Day: con Asst Lariana il 20 maggio controlli gratuiti con i chirurghi maxillo-facciali

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione ANDI onlus (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) con AIOLP (Associazione Italiana Otorinolaringoiatri Libero Professionisti), FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri), SICMF (Società Italiana di Chirurgia Maxillo-Facciale), SIOeChCF (Società Italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia Cervico-Facciale) e SIPMO (Società Italiana di Patologia e Medicina Orale).

La visita si svolge in modo semplice, attraverso un controllo accurato di tutta la mucosa orale del paziente, allo scopo di rilevare la presenza di eventuali lesioni. Ogni anno si registrano circa 9mila casi di tumore del distretto cervico-facciale di cui oltre 4mila del solo cavo orale (Fonte Airc). L’incidenza in Italia è di 7 casi ogni 100mila abitanti (8 ogni 100mila nei maschi e 5 ogni 100mila nelle femmine).

Rientrano fra i cosiddetti tumori della testa e del collo le neoplasie della bocca, o cavo orale, assieme a quelle che interessano faringe, laringe, ghiandole salivari, cavità nasali e seni paranasali.

La bocca, o cavo orale, comprende i due terzi anteriori della lingua, le gengive, la superficie interna delle guance e delle labbra, l’area situata sotto la lingua (il pavimento orale), la parte superiore ossea (il palato duro) e la zona che si colloca in posizione posteriore rispetto ai denti (il trigono retromolare). Tutte queste sedi possono essere interessate dalla crescita di un tumore.

“Per tutti i tumori del cavo orale i principali fattori di rischio sono il fumo di sigaretta e il consumo di alcol - sottolinea il dottor Luigi Colombo, primario della Chirurgia Maxillo-Facciale di Asst Lariana - e la coesistenza di questi fattori moltiplica il rischio di sviluppare neoplasie della bocca. I tumori del cavo orale possono essere provocati anche da traumi ripetuti della superficie interna della bocca, come per esempio quelli derivanti dall’errato posizionamento di protesi dentarie. Altre cause favorenti possono essere la scarsa igiene orale e la masticazione di tabacco. Per quanto riguarda il tumore del labbro, tra i possibili fattori favorenti rientrano l’esposizione al sole e l’uso della pipa”.

Le regole della prevenzione: comportamenti salutari, adozione di stili di vita corretti e visite periodiche per controllare la bocca.