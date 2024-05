Oral Cancer Day: esauriti i posti a disposizione per i controlli gratuiti

Sono già tutti esauriti i posti messi a disposizione all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia per i controlli gratuiti in occasione dell’Oral Cancer Day 2024.

Tutto esaurito per l’Oral Cancer Day

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione ANDI ETS (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) e dall’associazione ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani. Tra le 72 sezioni provinciali ANDI che hanno aderito a questo nuova edizione figura la sezione ANDI di Como-Lecco) con il patrocinio di SIPMO (Società Italiana di Patologia e Medicina Orale), FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri), SIOeChCF (Società Italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia Cervico-Facciale), SICMF (Società Italiana di Chirurgia Maxillo-Facciale) e AIOLP (Associazione Italiana Otorinolaringoiatri Libero Professionisti). L’Oral Cancer Day nasce nel 2007 su iniziativa di ANDI-Associazione Nazionale Dentisti Italiani - come campagna di sensibilizzazione per promuovere la salute orale attraverso la figura del dentista. Le visite si svolgeranno sabato 25 maggio all’ospedale Sant’Anna; in quella giornata i chirurghi maxillo-facciali di Asst Lariana saranno a disposizione per un controllo gratuito del cavo orale.