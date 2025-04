Oratori estivi: via agli incontri con i genitori

Oratorio estivo 2025 a Cantù: gli incontri di presentazione con i genitori.

Il programma

Anche quest’anno, dal 9 giungo sino all’11 luglio, per 5 settime saranno organizzati giochi, laboratori, piscina, uscite e tanto divertimento nei quattro oratori della città. In modo particolare a quello di San Michele ci saranno i bambini dalla prima alla quarta elementare, in quello di San Carlo e san Leonardo tutti i giovani dalla prima elementare sino alla terza media, mentre all'oratorio di San Paolo quelli delle quinte elementari e delle medie. La programmazione prevede l'alternativa tra la giornata intera, oppure solo la mattina o il pomeriggio. E' a disposizione l'opzione mensa e le iscrizioni saranno settimanali.

Gli incontri con i genitori

Gli incontri di presentazione riservati ai genitori, ai quali è necessario partecipare per poter effettuare l’iscrizione, sono in programma per mercoledì 7 maggio alle 18.30 e 21 all’oratorio di San Paolo; per venerdì 9 maggio alle 21 in oratorio a San Paolo e per domenica 11 maggio alle 17 all’oratorio San Leonardo. Le iscrizioni saranno invece aperte dal 19 al 25 maggio. Per quanto riguarda i volontari, è previsto un incontro martedì 29 aprile alle 21 all’oratorio di San Paolo, riservato agli adulti che volessero mettere a disposizione il loro tempo svolgendo attività di volontariato negli oratori estivi. Proprio di questi ultimi, per garantire il buon funzionamento dell’oratorio estivo, la comunità pastorale ha bisogno in numero maggiore rispetto agli attuali.