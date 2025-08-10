Oratorio: 170mila euro per il nuovo campo da calcio

Il progetto

"E’ un altro passo importante per valorizzare gli spazi dedicati ai giovani e alla comunità", ha dichiarato il sindaco Serafino Grassi

Un nuovo campo da calcio nascerà all’oratorio San Giovanni Bosco di Novedrate. E’ questo l’impegno che l’Amministrazione comunale ha confermato, nel rispetto di quanto pattuito con la Parrocchia Santissimi Donato e Carpoforo già nel 2012, in occasione dell’acquisto dell’area dove oggi è in costruzione la nuova scuola dell’infanzia e l’asilo nido.

L'accordo

L’accordo, siglato allora dal Comune guidato da Maurizio Barni, prevedeva infatti non solo il pagamento del terreno per un valore di 347.100 euro, ma anche la realizzazione di un nuovo campo da calcio, per sostituire quello esistente che, in parte, ricadeva nel lotto acquisito.

Le parole del sindaco

Spiega l'attuale sindaco Serafino Grassi:

"L’Amministrazione si era obbligata a traslare il campo. Quindi a rifare la struttura, spostare le porte, predisporre l’impianto di illuminazione e una nuova recinzione. E’ un impegno che abbiamo deciso di onorare, per garantire continuità all’oratorio e ai suoi spazi sportivi e aggregativi".

Stanziati 170mila euro

Per dare seguito a quanto previsto, nel recente assestamento di bilancio sono stati stanziati 170mila euro, destinati alla progettazione e alla realizzazione del nuovo impianto. I lavori sono stati avviati e l’incarico per la progettazione verrà affidato nelle prossime settimane. Conclude Grassi: