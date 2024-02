Oratorio, cerimonia di posa della prima pietra

Il parroco: "E’ un sogno che si realizza"

L’annuncio ai fedeli dell’avvio dei lavori

La cerimonia per l’apertura del cantiere per il nuovo oratorio della comunità pastorale Samz, a Eupilio, si terrà il prossimo 10 marzo, con la posa della primo mattone benedetto e firmato dall’arcivescovo Mario Delpini. Verrà celebrata una messa proprio in oratorio, alle 10, e al termine della funzione il parroco, padre Giovanni Giovenzana, presenterà ai fedeli il progetto e i lavori che si realizzeranno nel corso di questi mesi.

Il cantiere si dovrebbe chiudere per la fine dell'anno

Il cantiere sarà allestito il prossimo 4 marzo e subito l’impresa procederà con l’abbattimento del fabbricato esistente in modo che per la cerimonia di posa della prima pietra sia tutto già predisposto per la nuova costruzione. Orgoglioso il parroco:

"I lavori dovrebbero procedere spediti e io spero che per la fine di quest’anno la struttura possa essere completata".