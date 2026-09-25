Oratorio di San Gregorio, riapre dopo il restauro

“San Gregorio vive. Racconto di una bellezza svelata” è il titolo dell’evento che si svolgerà il prossimo 3 ottobre alle 21 nello storico oratorio di via Sant’Ambrogio a Caslino

L’aiuto del Rotary, di tante aziende e dei privati

La serata segnerà la riapertura ufficiale dell’oratorio di San Gregorio, dopo la conclusione dei lavori di restauro e risanamento conservativo, resi possibili grazie al bando di Fondazione Comasca e al concreto aiuto del Rotary Club Erba Laghi, oltre che di tante aziende e dei privati che hanno creduto nel progetto.

Un viaggio teatrale e musicale alla scoperta della storia

Alice Bettinelli voce narrante, Giuditta Colombo al violino, Viola Fai al vibrafono e Antonello Molteni al violino – artisti caslinesi e originari del paese – accompagneranno i presenti all’evento in un viaggio teatrale e musicale alla scoperta e alla riscoperta della vicenda storico artistica di San Gregorio.

La serata è organizzata nell’ambito dell’XI edizione del “Festival San Gregorio”, promosso dalla parrocchia e dal corpo musicale “Lorenzo Perosi” di Caslino, con il patrocinio del Comune.