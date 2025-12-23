Ordinanza del sindaco per… l’atterraggio della slitta di Babbo Natale

Il primo cittadino ha firmato il testo che non autorizza invece la presenza del Grinch e di altri personaggi negativi.

Un’ordinanza del Comune ma “fuori dal comune”: il sindaco di Olgiate Comasco firma disposizioni urgenti per l’atterraggio della slitta di Babbo Natale.

L’ordinanza numero 2512 del 23/12/2025

L’oggetto entra subito nel merito: “Disposizioni urgenti per le festività natalizie 2025”. In premessa spicca il riferimento al decreto legislativo del 18 agosto 2015, n°142 e legge del 18 giugno 2015, n°101 per il soggiorno degli stranieri e il diritto d’asilo; al decreto legislativo del 7 aprile 2003, n°87 (attuazione della direttiva 2001/51/CE) sugli accordi di Schengen e alla legge del 2 agosto 1967, n°799 per la protezione della selvaggina e più in particolare delle otto renne di Babbo Natale e per l’esercizio della caccia.

Il testo delle autorizzazioni firmate dal sindaco per Babbo Natale

“Considerato le legittime aspettative dei ragazzi e delle ragazze di Olgiate Comasco di trascorrere un felice Natale dopo i mesi di scuola e di passare le giornate di festa pattinando sul ghiaccio; il chiaro e fondamentale desiderio d tutta la squadra comunale di portare gioia, amore e piacere in questo periodo di festa; che non c’è niente di più bello di vedere il sorriso dei bimbi la mattina del 25 dicembre quando scoprono i regali sotto l’albero illuminato e che questa ordinanza può far sorridere anche i più grandi; autorizza Babbo Natale a sorvolare e atterrare nel Comune di Olgiate Comasco per depositare i suoi regali, nella notte tra il 24 e il 25 dicembre 2025; autorizza l’eccezionale presenza di 8 renne identificate dai seguenti nomi: Ballerina, Cometa, Cupido, Donato, Donnola, Freccia, Fulmine, Saltarello e Rudolph. Autorizza la Polizia Municipale e i membri del Consiglio comunale tutti autenticheranno i tatuaggi, le autorizzazioni e i vaccini del branco di cervidi provenienti dalla Lapponia. Autorizza la presenza degli Elfi sul territorio comunale di Olgiate Comasco per prendersi cura delle renne di Babbo Natale e allestire se necessario per una sosta ristoratrice il Ranch Polare, con uso del suolo pubblico gratuito.

I divieti al Grinch e ad altri personaggi cattivi

L’ordinanza, inoltre, non autorizza la presenza del Grinch, il Bau-BAau, Randolph e Mortimer Duke, I Gremlins, Ebenezer Scrooge, strega Gryla, i Krampus, la Banda del Rubinetto e di altri personaggi cattivi che verrebbero a disturbare la gioia dei bambini e rovinare il loro Natale.

L’invito ai bimbi

Con l’ordinanza, il primo cittadino si premura di invitare tutti i bimbi di Olgiate Comasco a preparare dei biscotti di Natale e un bicchiere di latte per i Folletti e Babbo Natale e le carote per le Renne.