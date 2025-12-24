Ordinanza urgente del primo cittadino: ok all’atterraggio di Babbo Natale, il Grinch fuori da Olgiate Comasco

Ok all’atterraggio di Babbo Natale, divieto per il Grinch e soci: l’ordinanza del sindaco di Olgiate Comasco Simone Moretti.

Atterraggio di Babbo Natale consentito dall’ordinanza

Come ogni anno, anche per questo natale, il primo cittadino ha firmato la consueta ordinanza che anticipa il 25 dicembre.

Ve la riportiamo integralmente.

ORDINANZA N. 2512 del 23/12/2025

OGGETTO: DISPOSIZIONI URGENTI PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE 2025

IL SINDACO

VISTO

– il decreto-legge del 31 ottobre 2013, n°126 per gli enti locali;

– visto il decreto legislativo del 18 agosto 2015, n°142 e legge del 18 giugno 2015, n°101 per il soggiorno degli stranieri e il diritto d’asilo;

– il decreto legislativo del 7 aprile 2003, n°87 (attuazione della direttiva 2001/51/CE) sugli accordi di Schengen;

– la legge del 2 agosto 1967, n°799 per la protezione della selvaggina e più in particolare delle otto renne di Babbo Natale e per l’esercizio della caccia;

CONSIDERATO

– le legittime aspettative dei ragazzi e delle ragazze di Olgiate Comasco di trascorrere un felice Natale dopo i mesi di scuola e di passare le giornate di festa pattinando sul ghiaccio;

– il chiaro e fondamentale desiderio d tutta la squadra comunale di portare gioia, amore e piacere in questo periodo di festa;

– che non c’è niente di più bello di vedere il sorriso dei bimbi la mattina del 25 dicembre quando scoprono i regali sotto l’albero illuminato e che questa ordinanza può far sorridere anche i più grandi;

AUTORIZZA

– BABBO NATALE a sorvolare e atterrare nel Comune di Olgiate Comasco per

depositare i suoi regali, nella notte tra il 24 e il 25 dicembre 2025;

AUTORIZZA

– L’eccezionale presenza di N.8 RENNE identificate dai seguenti nomi: Ballerina,

Cometa, Cupido, Donato, Donnola, Freccia, Fulmine, Saltarello e Rudolph.

AUTORIZZA

La Polizia Municipale ed i membri del Consiglio Comunale tutti autenticheranno i tatuaggi, le autorizzazioni ed i vaccini del branco di cervidi provenienti dalla Lapponia.

AUTORIZZA

La presenza degli Elfi sul territorio comunale di Olgiate Comasco per prendersi cura delle renne di Babbo Natale ed allestire se necessario per una sosta ristoratrice il Ranch Polare, con uso del suolo pubblico gratuito;

NON AUTORIZZA

– la presenza del GRINCH, il BAU-BAU, Randolph e Mortimer Duke, I Gremlins, Ebenezer Scrooge, strega Gryla, I Krampus, la Banda del Rubinetto e di altri personaggi cattivi che verrebbero a disturbare la gioia dei bambini e rovinare il loro Natale.

INVITA

– tutti i bimbi di Olgiate Comasco a preparare dei biscotti di natale e un bicchiere di latte per i Folletti e Babbo Natale e le carote per le Renne.

RICORDA

– che il Consiglio Comunale tutto è responsabile dell’esecuzione della presente ORDINANZA

DISPONE

– la notifica del presente atto al destinatario Babbo Natale e alla Renna Capo Rudolph;

– la pubblicazione e diffusione il più ampia possibile del presenta atto, sul sito istituzionale, sulle pagine social e attraverso la polizia postale del Polo Nord.

Olgiate Comasco, 23 dicembre 2025

Il Vostro Sindaco

Simone Moretti SMS