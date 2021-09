Sabato 11 settembre, a Como, in Cattedrale, il vescovo Oscar Cantoni presiederà il solenne rito di ordinazione diaconale di Jacopo Compagnoni e Davide Corti.

Ordinazione diaconale per Jacopo e Davide sabato in Cattedrale a Como

Jacopo Compagnoni, 25 anni il prossimo 18 settembre, è nativo della parrocchia di Santa Maria ai Monti in Valfurva (So). "Durante gli anni del liceo a Bormio – racconta – ho visto nascere l’esperienza del Sicomoro che ho vissuto per 5 anni fino all’ingresso in propedeutica nel 2015. Durante il Seminario ho svolto il servizio pastorale presso la parrocchia di Gironico (I), la comunità pastorale di Cadorago, Bulgorello, Caslino al Piano (II-III), la comunità pastorale di Vertemate e Minoprio (IV-V)". Davide Corti, 33 anni compiuti lo scorso 6 agosto, è della parrocchia della Natività di San Giovanni Battista in Parè di Colverde. "Prima di entrare in seminario – dice – ho studiato ingegneria ambientale al Politecnico di Milano e ho lavorato due anni nella costruzione di fognature e acquedotti. Ho svolto esperienze pastorali a Bellagio, Albate Sant’Antonio e Mandello del Lario".

Compagnoni svolgerà l’anno di servizio diaconale nella comunità pastorale di Sondrio mentre Corti nella comunità pastorale di Mandello del Lario. Sabato sarà possibile accedere alla Cattedrale, per prendere posto, dalle ore 8.45. L’ingresso è previsto da tutte le porte minori, sia di facciata che laterali (porta della rana e porta delle virtù). Si percorrerà poi la navata centrale.