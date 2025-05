Orsenigo in controtendenza: Tari giù dell'1,87%

Il Comune di Orsenigo si conferma anche per quest'anno in controtendenza con i diffusi rincari: Tari giù dell’1,8%. La diminuzione approvata in Consiglio comunale nei giorni scorsi si aggiunge alla riduzione del 6% applicata lo scorso anno. Un risultato importante, come spiega il vicesindaco e assessore al Bilancio Gianfranco Frigerio, soprattutto in vista degli aumenti apportati recentemente da Arera per gli utenti.

"Un risultato possibile anche grazie ai cittadini"

«Anche per quest’anno riusciamo ad apportare una diminuzione della Tari: l’1,87% che si aggiunge al ribasso dello scorso anno - sottolinea Frigerio - Questo avviene in un contesto nel quale Arera, il 1° aprile 2025, ha previsto uno sconto del 25% sulla Tari per le famiglie monoreddito con Isee fino a 9.530 euro, e fino a 20mila euro con famiglie con meno di quattro figli a carico: un intervento che però va a gravare su tutti gli altri utenti, infatti, per perequazione, sono stati calcolati circa 6 euro in più per ciascun ente. Aumento che noi riusciamo a “contrastare” con questa riduzione dell’1,87%».

Un risultato possibile grazie al contenimento delle spese e dei costi, grazie all’impegno del Comune con la società service 24.

«Il piano finanziario, approvato lo scorso anno, era già in riduzione e resta lo stesso - ancora Frigerio - Avendo a disposizione dei fondi siamo stati bravi nel contenimento dei costi che ci ha permesso questo risultato, in decisa controtendenza con altri Comuni del nostro territorio che si sono ritrovati invece costretti ad aumentare la Tari». Tra questi Canzo, che ha recentemente apportato un aumento del 2.2% che si aggiungeva a quello già applicato nel 2024, del 7,7%.

«Siamo davvero soddisfatti di questo risultato, che ci permette di non gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini e di continuare in questa tendenza positiva alla diminuzione delle tasse in un contesto come quello attuale - aggiunge Frigerio - Ringraziamo anche la cittadinanza: anche gli orsenighesi hanno reso possibile questo risultato impegnandosi maggiormente nel differenziare i rifiuti. Sottolineo che nonostante le diminuzioni delle tariffe i servizi non hanno subìto tagli: continuiamo ad avere l’operatore ecologico che passa quotidianamente sul nostro Comune e tutti i servizi già attivi. In più quest’anno partirà sperimentalmente su alcuni Comuni di Service 24 la Tariffa puntuale: se funziona, prenderemo in considerazione questa opportunità», chiude.

(Nella foto il Municipio di Orsenigo)