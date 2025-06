Orsenigo sport day: giornata itinerante per provare tutte le discipline sportive

Terza edizione per «Orsenigo Sport day»: domenica 8 giugno, a Orsenigo, ritorna la giornata dedicata alla scoperta delle più disparate discipline sportive «itinerante» per le vie del paese.

Ideata dal Comune: ci saranno diciotto società sportive

La manifestazione ideata dal Comune con il consigliere allo Sport Fabio Chiavenna con l’associazione Polisport Asd e patrocinio del Coni Como avrà inizio alle 10 e sarà fino alle 17.30. Diciotto società sportive del territorio presenteranno la propria attività con esibizioni e dimostrazioni. Punto centrale della manifestazione sarà piazza Filatoio: lì sarà consegnata a ciascun partecipante una mappa per spostarsi per il paese, scoprire le proposte e provare gli sport che si desidera. Le presentazioni si snoderanno in quattro punti del centro storico: piazza Filatoio, il campo da calcio di via Don Berra; il parcheggio tra via IX Agosto e l’area tra Municipio e scuole, con anche attività nella palestra di via I Maggio.

«Riproponiamo la giornata dopo la buona riuscita delle scorse edizioni - spiega Chiavenna - L’evento attira tante famiglie e valorizza il territorio. Ci saranno numerose attività: i “classici” calcio, basket e pallavolo, ma anche volo a vela, con un velivolo in piazza; zumba, con esibizioni; scuola di danza; tennis, sport del momento dati i recenti successi dei nostri atleti; orienteering, rugby, canottaggio, scacchi, atletica, padel, arti marziali, ginnastica artistica, ciclismo con specialità strade e bmx...».

La giornata è aperta a grandi e piccoli. «Tutti potranno cimentarsi a provare ciò che preferiscono - ancora Chiavenna - Saranno tante le iniziative e le dimostrazioni per tutta la giornata, con accompagnamento musicale in piazza. La giornata si chiuderà con un aperitivo insieme». La partecipazione è libera. In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.