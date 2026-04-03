Orti urbani, approvato il regolamento

Obiettivo è offrire spazi coltivabili e essere occasione di aggregazione.

Il Consiglio comunale di Asso approva il regolamento per gli orti urbani: l’iniziativa è rivolta in particolare agli anziani e ha l’obiettivo di offrire spazi coltivabili e di essere anche occasione di aggregazione.

Orti in zona Ponte Oscuro

La aree in questione saranno in località Ponte Oscuro, dove sono presenti diversi terreni, ma non si esclude che possano essere considerati anche altri luoghi.

“Il primo passo sarà la messa a bando – spiega il sindaco Mirko Donadini Pina – Poi seguiranno nuovi atti da parte della Giunta”.

In Consiglio è stato portato il nuovo regolamento, visto che il vecchio provvedimento risaliva al 2014.

Prossimo passo la lottizzazione

“Al momento gli orti comunali non ci sono. Dobbiamo ancora procedere con la lottizzazione – sottolinea il primo cittadino – L’area scelta è però importante e si possono ricavare diversi spazi. Ne stiamo per altro individuando altri, non solo in località Ponte Oscuro”.

La scelta di riproporre gli orti comunali è stata dettata da un bisogno di cittadini, in particolare anziani.

“Faceva parte del programma elettorale. Volevamo dare nuovamente questa possibilità, alla luce anche di alcune richieste che sono pervenute – conclude – Da qui il fatto di aver rimesso a disposizione i lotti comunali”.

Ora si dovrà procedere con lottizzazioni e valutazioni, ma un primo importante passo è stato compiuto.