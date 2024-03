Orti urbani, nuovo bando aperto a Cermenate

Il Comune di Cermenate ha pubblicato il nuovo bando per gli orti urbani.

Il bando

E' aperto un nuovo bando per l'assegnazione degli orti urbani, siti in via Eugenio Montale. Chi fosse interessato a fare domanda per richiedere in concessione uno degli orti urbani attualmente disponibili nel Comune di Cermenate, può farne richiesta attraverso l'apposito modulo, entro le 12 del 18 aprile.

Le domande debitamente compilate vanno presentate in formato cartaceo presso l’ufficio Protocollo del Comune, che è aperto da lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30, mercoledì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30. Oppure a mezzo Pec all'indirizzo cermenate@pec.provincia.como.it

L'assegnazione

Gli orti verranno assegnati secondo l’ordine di una graduatoria, stilata in base ai criteri indicati nelle linee guida in vigore. La documentazione necessaria, comprese le Linee guida in vigore con all'interno lo schema di domanda, possono essere trovate sul sito istituzionale del Comune. Per ulteriori informazioni: Settore Lavori Pubblici tel. 0317776185 - URP (Ufficio relazioni al pubblico) tel. 0317776141.