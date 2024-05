Orticola: premio alla carriera alla Società agricola Consonni

La manifestazione è giunta alla sua ventisettesima edizione e si chiude oggi

Soddisfazione per l'azienda di via Battisti

Una passione che si tramanda da tre generazioni. Beatrice Consonni - alla guida della Società agricola eredi di Carlo Consonni di via Battisti insieme al fratello Vittorio - ha ottenuto il premio alla carriera a Orticola.

La giuria della mostra mercato - che si chiude oggi, domenica 12 maggio, ai giardini pubblici «Indro Montanelli» di Milano e giunta alla sua ventisettesima edizione - ha visto consegnare a Consonni il riconoscimento non solo per essere presente fin dalla prima edizione, ma anche per rappresentare un’azienda storica nel settore, La Società agricola, infatti, è nata alla fine degli anni Quaranta e ora è alla terza generazione con Simone, figlio di Vittorio.

Menzione speciale anche per la pianta più particolare

Alla Società agricola erbese è andata pure una menzione speciale per ospitare nello stand una pianta particolare e rara.

"La giuria botanica l’ha trovata inconsueta. Si tratta di un Ficus Tikoua, un rampicante, un coprisuolo sempreverde - spiega Beatrice Consonni - Nella nostra attività è fondamentale la ricerca. Cerchiamo sempre nuove piante, anche per proporre novità ai clienti e agli appassionati. Ovvio che la maggior parte del lavoro è basato sulla coltivazione, ma sempre con un’attenzione alla ricerca».