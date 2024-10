Ospedale, campagna di prevenzione contro il tumore alla prostata

La struttura avvierà una campagna per sottolineare l'importanza della diagnosi precoce e dei controlli regolari

Iniziative in occasione del Movember

Novembre si preannuncia un mese ricco di iniziative per l’Ospedale di Erba. In occasione di Movember, il mese dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore alla prostata, la struttura avvierà una campagna per sottolineare l'importanza della diagnosi precoce e dei controlli regolari. Dal 4 novembre, per tutto il mese, gli uomini tra i 45 e i 75 anni potranno effettuare gratuitamente l'esame del Psa, presso il servizio prelievi (dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9). In caso di valori alterati (Psa > 4 ng/ml), sarà possibile prenotare una visita con gli urologi della struttura.

La salute dei pazienti è la priorità

Il tumore alla prostata è una delle neoplasie più comuni tra gli uomini, con oltre 36mila nuovi casi diagnosticati ogni anno in Italia. Se individuato precocemente, le possibilità di cura sono elevate. È fondamentale sottoporsi a visite di controllo a partire dai 45 anni, o prima se si hanno fattori di rischio.

"La salute dei nostri pazienti è la nostra priorità - afferma il direttore generale Vincenzo Trovato - Questa campagna non solo offre strumenti di prevenzione, ma mira anche a informare e incoraggiare gli uomini a prendersi cura della propria salute. La diagnosi precoce può fare la differenza".