Ospedale Cantù: il punto sui cantieri in corso al Sant’Antonio Abate

Asst Lariana ha reso note le ultime novità sui cantieri aperti all'ospedale di Cantù.

Tutti i lavori in corso

In questo momento, infatti, sono in corso diverse opere: dalla nuova area semi-intensiva al Pronto Soccorso, fino alla Casa di comunità del Sant'Antonio Abate.

Per quanto concerne l'area semi-intensiva, in autunno si concluderanno gli interventi per la realizzazione del nuovo spazio in continuità al reparto di Rianimazione. In questo luogo - dotato di tre posti letto - saranno poi ospitati quei pazienti non ancora trasferibili direttamente nei reparti perché necessitano ancora di un monitoraggio costante ma con un bisogno assistenziale minore rispetto a quello previsto dalla Rianimazione. Il cantiere ha beneficiato di un contributo di 180mila euro stanziati dalla struttura commissariale governativa per l’Emergenza Coronavirus.

Nel Centro Pma sono in fase di collaudo i lavori per la realizzazione della criobanca, a servizio appunto dell’attività del Centro Pma (procreazione medicalmente assistita), e quelli per l’impianto per l’anidride carbonica a servizio del blocco operatorio. I lavori eseguiti, finanziati con 80mila euro, non interferiscono con le attività.

A giorni, inoltre, verrà depositata la domanda di accreditamento per la nuova area triage realizzata in Pronto Soccorso e finanziata dalla struttura commissariale governativa per l’Emergenza Coronavirus con 333.060 mila euro. L’intervento ha interessato una superficie di circa 110 metri quadri e trasformato l’area di segreteria, studi e spazi attigui in una nuova area per il triage e l’attesa di pazienti infettivi, con una sala osservazione, una sala visita e servizi igienici. L’area sarà utilizzabile una volta ottenuto l’accreditamento.

Per quanto concerne la ristrutturazione del vecchio blocco operatorio per il trasferimento dell’Endoscopia, sono state chiuse le pratiche amministrative e nel corso delle prossime settimane si procederà con la domanda di accreditamento. Il vecchio blocco operatorio è stato ristrutturato e adeguato per il trasferimento dell’Endoscopia. Il cantiere è stato finanziato con 145mila euro. Nei vecchi locali dell’Endoscopia, entro la fine dell’anno, saranno trasferiti servizi e le attività della Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza.

Ospedale e Casa di comunità

Infine, novità anche per l'ampliamento dell'Ospedale di Comunità. Entro fine anno sarà avviato il cantiere per l'ampliamento dei posti letto della struttura (all’ultimo piano dell’edificio P). L’investimento complessivo ammonta a 600mila euro e consentirà il rifacimento delle stanze e dei servizi igienici (complessivamente saranno 20 posti letto). Durante i lavori l’attività dell’Odc (già aperto e attivo con 16 posti letto) sarà trasferita nell’area della Day Surgery.

Ci sono poi i lavori per la realizzazione dell’impianto di condizionamento che stanno interessando in questo momento l’edificio P (piano seminterrato e piano rialzato); il cantiere poi si sposterà nell’edificio M. Nell’edificio P e nell’edificio G si procederà anche con la sostituzione degli impianti chiller (per l’acqua fredda). Tutti gli interventi sono stati complessivamente finanziati con 2 milioni di euro.

Ancora, interventi in corso per l’adeguamento alla normativa antincendio negli edifici K e P che sono stati finanziati con 2 milioni e 500mila euro. Nell’edificio P stanno interessando il piano interrato e un ascensore; nell’edificio K sono in corso nell’area della Fisioterapia e poi si sposteranno al primo piano; a seguire poi interesseranno il piano terra.

Per concludere, la Casa di Comunità ospitata negli edifici P e F, interessati da lavori finanziati dal Pnrr con 1 milione e 600mila euro; nei lavori, che prevedono la riqualificazione dei locali, rientra la ristrutturazione del Centro Unico di Prenotazione (Cup) e del Centro Vaccinale.