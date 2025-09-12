Ospedale, c’è un nuovo direttore sanitario

La novità è stata introdotta dal 1° settembre

Si è trasferito in Lombardia nel 2011

E’ il dottor Riccardo Morrone il nuovo direttore sanitario dell’Ospedale di Erba.

Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Igiene e Medicina preventiva in Campania, Morrone ha maturato una lunga esperienza in ambito sanitario, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità in diverse realtà ospedaliere italiane. Dopo un primo percorso in Campania, dove ha svolto il ruolo di direttore sanitario presso cliniche private accreditate, si è trasferito in Lombardia nel 2011, assumendo l’incarico di direttore medico di presidio all’Istituto Clinico Quarenghi e, successivamente, al Policlinico San Pietro, entrambi in provincia di Bergamo.

Esperienza anche in Alto Adige

Nel 2018 il dottor Morrone si è spostato in Alto Adige come vicedirettore medico dell’Ospedale di Bressanone, per poi tornare in Lombardia a fine 2020, dove ha guidato per oltre tre anni l’area sanitaria di Humanitas Castelli. La sua più recente esperienza professionale è stata presso l’Ats Bergamo, all’interno del Dipartimento Paapss, con particolare focus sull’accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie.

“Onorato di ricoprire questo incarico”

Eccole parole di Morrone:

“Sono onorato di ricoprire questo incarico e desidero ringraziare il gruppo Lifenet per la fiducia accordatami. Sono pienamente consapevole di quanto l’Ospedale di Erba rappresenti una realtà sanitaria imprescindibilmente legata a questo territorio. Le sfide che ci attendono costituiscono per me una forte motivazione a impegnarmi con la massima dedizione per garantire un costante miglioramento della qualità dell’assistenza offerta ai cittadini“.

“Una nuova fase di crescita e sviluppo”

Soddisfazione è espressa anche da parte della direzione generale, come conferma il direttore Vincenzo Trovato: