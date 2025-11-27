Ospedale, confermati i due bollini rosa: è tra le strutture sanitarie che promuovono i servizi per la salute femminile

La cerimonia di premiazione si è tenuta oggi, giovedì 27 novembre, in mattinata presso il Ministero della Salute a Roma. L’Ospedale di Erba conferma anche per il biennio 2026-2027 i due bollini rosa assegnati a livello nazionale

“Un risultato importante che valorizza il lavoro quotidiano”

All’Ospedale di Erba è stato confermato il riconoscimento che premia le strutture sanitarie impegnate nella promozione della medicina di genere e nell’offerta di servizi dedicati alla salute femminile. E’ stato assegnato da Fondazione Onda ETS.

Non nasconde la sua soddisfazione il direttore generale Vincenzo Trovato:

“La conferma dei due bollini rosa è un risultato importante, che valorizza il lavoro quotidiano dei nostri professionisti e la qualità dei percorsi dedicati alle donne. Continueremo a migliorare i servizi, rafforzando l’approccio multidisciplinare e la centralità della persona, per garantire a tutte le pazienti un’assistenza sempre più qualificata e attenta alle loro esigenze specifiche”.

L’impegno nella tutela della salute femminile

Il riconoscimento ottenuto dall’Ospedale di Erba si inserisce nel quadro nazionale tracciato da Fondazione Onda ETS, che ha assegnato i bollini rosa 2026-2027 alle strutture italiane impegnate nella tutela della salute femminile. La cerimonia ufficiale si è svolta presso il Ministero della Salute.

In totale, sono stati premiati 370 ospedali, che entrano a far parte di un network virtuoso che promuove percorsi gender-oriented e un approccio dedicato alle donne in tutte le fasi della vita. Per l’edizione 2026-2027, tra le 18 aree cliniche valutate sono state inserite per la prima volta Oftalmologia e Medicina del Dolore, insieme al reinserimento della Pediatria.

Une rete di conoscenza e prevenzione

A ricordare il percorso è Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda ETS.

“In dodici edizioni abbiamo costruito una rete che sostiene conoscenza, consapevolezza e accesso ai percorsi di prevenzione, diagnosi e cura dedicati alle donne”.

Bollini assegnati sulla base di 500 indicatori

L’assegnazione dei bollini avviene sulla base di oltre 500 indicatori che valutano specialità cliniche, percorsi multidisciplinari, servizi di accoglienza e iniziative contro la violenza sulle donne. La validazione finale è affidata a un Advisory Board presieduto da Walter Ricciardi: