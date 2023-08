L'ospedale di Cantù annuncia l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'ospedale di Comunità e, di conseguenza, il trasloco del reparto di Neuropsichiatria Infantile.

Ospedale di Cantù: al via i lavori e la Neuropsichiatria Infantile si sposta nell'edificio E

In vista dell’avvio del cantiere per la realizzazione dell’ospedale di Comunità e la necessaria predisposizione degli spazi, al presidio Sant’Antonio Abate a Cantù le attività della Neuropsichiatria Infantile sono state trasferite, sempre all’interno della struttura di via Domea, al piano 1 dell’edificio E.