Ospedale di Cantù: conferito l'incarico di primario del Pronto soccorso

A seguito dell’avviso pubblico bandito, al dottor Marco Lanni è stato conferito l’incarico, quinquennale, di direttore del Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate a Cantù. Cinquantasette anni, laureato in Medicina all’Università Statale di Milano, specializzato in Chirurgia, sempre all’Università di Milano, il dottor Lanni ha iniziato a lavorare per Asst Lariana nel 2018 dopo una lunga esperienza in Asst Valcamonica. A seguito del pensionamento del dottor Massimo Elia Mariani, direttore del Pronto Soccorso di Cantù, il dottor Lanni aveva ricoperto il ruolo di facente funzioni. Ora, a seguito del bando, la nomina di direttore. “C’è molto lavoro da fare - osserva il dottor Lanni - e confido nella collaborazione di tutti i colleghi per riuscire a migliorare ulteriormente la situazione, sia, innanzitutto, per i pazienti, sia anche per il personale. Da parte mia assicuro il massimo impegno nel compito che mi è stato affidato”. “L’individuazione del nuovo direttore - sottolinea il dottor Fabio Banfi, direttore generale di Asst Lariana - è una conferma ulteriore della volontà di consolidamento e potenziamento del presidio di Cantù, presidio strategico per Asst Lariana”.