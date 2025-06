Ospedale di Cantù: ecco come cambia il servizio di vigilanza

Novità all'ospedale di Cantù: a partire dal mese prossimo maggiore presenza in termini di sicurezza.

Migliorie alla vigilanza dell'ospedale di Cantù

All’ospedale Sant’Antonio Abate di Cantù entrano in servizio, a partire da martedì primo luglio, i nuovi addetti alla vigilanza interna, assicurando così nel presidio di via Domea una presenza 24 ore su 24, tutti i giorni. La riorganizzazione fa seguito ai bandi emessi per l’assunzione di nuovi addetti, deliberata dalla direzione proprio per garantire il servizio nel canturino e per rinforzare l’organico in servizio all’ospedale Sant’Anna e nella sede della Casa di Comunità in via Napoleona.

Le mosse specifiche attuate

Dei due addetti alla vigilanza in turno ogni giorno, uno in particolare sarà dedicato all’area del Pronto Soccorso. In caso di necessità, il personale potrà, inoltre, attivare il pulsante rosso di emergenza. Il nuovo impianto di videosorveglianza può contare su sei telecamere già attive e in funzione.