E’ iniziato quest’oggi, lunedì 6 giugno 2022, all’ospedale di Cantù, nell’edificio M, l’allestimento del cantiere per i lavori di manutenzione straordinaria nel reparto di Medicina.

Ospedale di Cantù: iniziato l’allestimento del cantiere per le stanze della Medicina

L’investimento da parte di Asst Lariana ammonta a 200.000 euro e rientra nel “pacchetto” complessivo di 12 milioni di euro destinati al presidio di via Domea nel corso di questi anni. I lavori, in questa fase, interesseranno sei delle dodici stanze del reparto e prevedono il rifacimento delle porte, dei bagni, il posizionamento di nuovi testaletto, l’eliminazione degli attuali balconcini e il conseguente allargamento della stanza. La conclusione dei lavori è prevista per l’autunno.