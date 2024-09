Ospedale di Cantù: riprende l’attività chirurgica ortopedica programmata

A partire da oggi, martedì 3 settembre, all’ospedale di Cantù riprendono le attività di ortopedia.

I servizi

In particolare ripartirà l’attività chirurgica in elezione (ossia quella programmata) con ricovero poi nel reparto Multidisciplinare del presidio di via Domea. Per quanto riguarda l’attività traumatologica del Pronto Soccorso i pazienti urgenti, continueranno a essere portati direttamente da Areu, all’hub di San Fermo della Battaglia all’ospedale Sant’Anna.

I pazienti in Pronto soccorso

I pazienti che si autopresentassero al Pronto Soccorso a Cantù, in caso di necessità, saranno trasferiti all’ospedale Sant’Anna e il trasferimento sarà organizzato da Asst Lariana. La sala Gessi sarà attiva dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. I pazienti quindi che si dovessero presentare il sabato pomeriggio e la domenica, saranno reinviati al lunedì, sempre con riferimento a patologie non urgenti con valutazione del medico del Pronto Soccorso.