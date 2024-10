Ospedale di Cantù, sabato sospensione della corrente nell’edificio G

Sabato 12 ottobre l’edificio G dell’ospedale di Cantù sarà interessato da lavori all’impianto elettrico che comporteranno la sospensione della corrente per l'intera mattinata dello stesso giorno (dalle 8 alle 12 circa).

Sospensione della corrente in ospedale

L’intervento è collegato all’attivazione dell’impianto di raffreddamento e della ventilazione a servizio della nuova risonanza magnetica. L’edificio G è la palazzina che ospita la Radiologia, il Laboratorio Analisi, il Centro Trasfusionale, il Blocco Operatorio e il Pronto Soccorso.

Le uniche attività che potranno essere assicurate, se pur in regime ridotto, saranno esclusivamente quelle del Pronto Soccorso Generale e Pediatrico.

Trasferimento al Sant'Anna

I pazienti che giungeranno al Ps e che necessitano di accertamenti temporaneamente non erogabili presso il presidio ospedaliero di Cantù, saranno trasferiti al Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Anna a cura di Asst Lariana. Tra le 8 e le 12, pertanto, sarà assicurata solo l’assistenza in emergenza. Per quanto riguarda, gli accessi di pazienti che contattano il numero unico per l’emergenza, con Areu saranno gestiti presso altri presidi.