Ospedale di Erba: firmato l'accordo di cessione.

Ospedale di Erba: firmato l'accordo di cessione

È stato firmato nella giornata dello scorso 22 dicembre l’accordo per la cessione dell’Ospedale Sacra Famiglia di Erba a Lifenet Healthcare, gruppo sanitario nato a Milano nel 2018 e che oggi conta oltre una decina di strutture in tutta Italia, da parte della Provincia Lombardo Veneta dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio “Fatebenefratelli”.

L'iter

L’iter per la compravendita è iniziato formalmente lo scorso 23 novembre, quando il “Fatebenefratelli” ha costituito “Ospedale di Erba srl”, a cui sarà conferito entro la fine dell’anno il ramo d’azienda che comprende tutte le attività gestionali (personale, contratti attivi e passivi, accreditamento, ecc.) ed i beni immobili dell’Ospedale. Entro i primi mesi del 2024 avverrà il passaggio definitivo, con l’acquisizione da parte di Lifenet del 100% della nuova società.

Le dichiarazioni

“Siamo orgogliosi ed onorati di essere stati prescelti per guidare il futuro dell’Ospedale di Erba – ha dichiarato Nicola Bedin, amministratore delegato e fondatore di Lifenet Healthcare – Siamo fortemente motivati a lavorare alacremente per dare un nuovo slancio alle attività dell’Ospedale per renderlo sempre più un punto di riferimento per la comunità territoriale e la Regione Lombardia”. “Con la cessione dell’Ospedale di Erba – ha dichiarato Fra Massimo Villa, superiore provinciale dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio “Fatebenefratelli” – intendiamo favorire una specializzazione delle nostre opere. In conformità al carisma e alla tradizione dei Fatebenefratelli, da oggi ci concentriamo su malattie psichiatriche, riabilitazione e assistenza, a servizio e per amore di chi ha più bisogno”.