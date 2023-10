Ospedale di Erba: il passaggio di proprietà è quasi fatto, restano solo i controlli finali

Mancherebbe proprio solo l’ultimo metro e poi il traguardo sarà tagliato: l’ospedale Fatebenefratelli erbese sarà acquisito da Lifenet Healthcare, unico rimasto in trattativa finale dopo vari avvicendamenti di interesse.

Le voci

Secondo indiscrezioni certe la Provincia Lombardo-veneta dei Fatebenefratelli avrebbe già firmato il compromesso e a questo punto si sarebbe nel momento della verifica finale di eventuali obblighi pendenti, bilanci in dettaglio, insomma tutti gli approfondimenti economici e legali del caso per chiudere definitivamente la trattativa. Se non intervengono imprevisti, considerati davvero poco probabili tra chi sta seguendo la vicenda da vicino, si passerà alla conclusione definitiva del passaggio di proprietà.

Il gruppo Lifenet Healthcare

Lifenet Healthcare, partecipato al 45% dal fondo Exor della famiglia Agnelli, è un gruppo fondato a inizio 2018 come nuova realtà imprenditoriale nel settore italiano della sanità, composto da dieci aziende sanitarie presenti in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Lazio. Il network comprende ospedali privati accreditati con il Servizio sanitario nazionale, centri ambulatoriali-chirurgici, cliniche oculistiche. Lo sviluppo del gruppo è avvenuto sia tramite acquisizioni che attraverso processi di riorganizzazione e crescita organica.

Il nome di questo gruppo è già circolato recentemente sul territorio perchè a settembre era uscita la notizia della partnership sancita tra Lifenet e Cab polidiagnostico, molto attivo nel territorio dell’Erbese, con l’acquisto da parte di Lifenet del 40% del gruppo brianzolo di Cab Polidiagnostico fondato e guidato da Paolo Godina.

Questione di giorni

Al momento medici e infermieri, ma anche sindacati, non hanno ancora ricevuto la notizia ufficiale della vendita, ma secondo tutti si tratterebbe di giorni