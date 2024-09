Ospedale di Erba, inaugurata l'esposizione della moto ufficiale Aprilia Racing

Cerimonia questa mattina, 24 settembre, alla presenza del sindaco di Erba Mauro Caprani, del Questore di Como Marco Calì e del presidente della Provincia di Como Fiorenzo Bongiasca

Per la prima volta esposto un esempio di alta tecnologia

E' stata inaugurata questa mattina, martedì 24 settembre, all'Ospedale di Erba, l'esposizione della moto Aprilia Racing che partecipa al campionato mondiale Gp. La cerimonia si è tenuta alla presenza del sindaco di Erba Mauro Caprani, del Questore di Como Marco Calì e del presidente della Provincia di Como Fiorenzo Bongiasca. Per la prima volta nella storia dell’Ospedale sarà esposto, da oggi fino al 27 settembre, un esempio di alta tecnologia e una meraviglia della velocità.

Un modo per avvicinare la comunità locale a una delle icone della velocità

"È con grande entusiasmo che ospitiamo la moto ufficiale Aprilia Racing presso il nostro ospedale – afferma Vincenzo Trovato, direttore generale della struttura - Questo evento straordinario rappresenta un'occasione unica per avvicinare il mondo della Moto Gp ai nostri pazienti, al personale e alla comunità locale. Siamo orgogliosi di ospitare una delle icone della velocità e di offrire a tutti l'opportunità di ammirare da vicino questa meraviglia tecnologica".

Si può vincere un viaggio allo stabilimento Aprilia

Per l’occasione il gruppo Lifenet, medical official partner di Aprilia, ha ideato un concorso esclusivo: indovina l’ordine di arrivo dei primi cinque piloti del Gran Premio di Indonesia, previsto per il 29 settembre, e vinci un viaggio esclusivo allo stabilimento Aprilia di Noale, il cuore pulsante della produzione di queste leggendarie moto.

Per partecipare, basta ritirare la scheda di partecipazione presso il desk informazioni durante l’esposizione e consegnarla al personale incaricato.