Ospedale di Erba: ora è ufficiale, c'è la vendita

L'ospedale Fatebenefratelli di Erba è stato ufficialmente venduto. Dopo tanti "no comment" e negazioni, ma con le voci che si erano ormai fatte non solo insistenti, ma certe, ora è arrivata la conferma scritta nero su bianco nei cartelli appesi all'interno del nosocomio erbese.

"In data 24 novembre u.s. la Provincia Lombardo-veneta Fatebenefratelli ha comunicato ufficialmente alle organizzazioni sindacali che ha dato inizio alla procedura per la cessione dell'ospedale a Lifenet Healthcare", si legge negli avvisi affissi agli albi dedicati alle informazioni per i dipendenti negli atri del "Sacra Famiglia".