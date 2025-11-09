Ospedale, le truffe dei  finti messaggi che scaricano il credito

“Gentile utente, contatti urgentemente i nostri uffici Cup per importanti comunicazioni a lei riservate”. E’ questo il tenore di molti messaggi che si sono visti recapitare gli utenti dell’Ospedale di Erba. E’ una truffa che esaurisce il credito telefonico

Inviati a parecchi utenti. L’invito a fare attenzione

Attenzione alle truffe! E questa volta a essere coinvolto suo malgrado è l’Ospedale cittadino. Agli utenti sono stati inviati parecchi messaggi, corredati poi da un numero di telefono da contattare, che apparentemente sembrerebbero essere inviati dal nosocomio di Erba. In realtà a un occhio attento non sfugge che in alcuni casi ci sono errori nello scritto, ma è innegabile che in molti possano fare presa. Il problema è che, se si richiama il numero in questione – anche diversi tra loro sui vari messaggi, ma tutti con inizio 89 – viene svuotato il credito telefonico.

Attenzione agli errori ortografici

I responsabili dell’Ospedale hanno provveduto a fare la segnalazione del caso alla Polizia Postale, ma intanto mettono in allerta tutto il territorio: