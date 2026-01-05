Ospedale, mattinata di code e disagi

Lunghe code e disagi all’Ospedale di Erba. Queste le segnalazioni giunte da numerosi utenti riguardo alla situazione di questa mattina, 5 gennaio 2026.

Ospedale: mattinata di disagi

I disagi, in particolare, sono stati segnalati in mattinata da numerosi utenti in coda in Accettazione. Lunghissime file di persone in attesa di essere ricevute agli sportelli, che oggi erano aperti con orario dalle 7 alle 13, numeri di telefono fuori uso e persino il malfunzionamento del totem per il pagamento del parcheggio: queste le problematiche di cui sono giunte segnalazioni in mattinata.

Alcuni utenti hanno lamentato di avere atteso oltre 80 minuti di essere ricevuti a uno sportello: le lunghe code si sarebbero formate anche a causa del personale ridotto in servizio nel periodo delle festività. Per soddisfare tutte le richieste giunte in mattinata, l’orario di apertura degli sportelli in Accettazione è stato prorogato fino alle 14.

Dall’Ospedale di Erba spiegano:

“Le code che si sono verificate questa mattina sono dovute all’orario ridotto, in vigore fino a domani, di cui è stata data comunicazione sul sito e su tutti i canali dell’Ospedale. Per soddisfare tutte le richieste abbiamo tenuto aperto un’ora in più rispetto al previsto: gli sportelli sono stati chiusi alle 14. I disagi sono stati dovuti dalla grande affluenza di utenti che evidentemente non hanno letto dell’orario ridotto e del personale in forma ridotta in periodo di festività, anche quest’ultimo comunicato tramite i canali dell’Ospedale. Un’informazione fornita per tempo e divulgata affinché tutta l’utenza fosse al corrente dei possibili disagi. Per quanto riguarda il malfunzionamento del totem, non appena lo abbiamo saputo abbiamo provveduto alla risoluzione della problematica, avvenuta in poco più di trenta minuti”.