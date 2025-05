Ospedale, open day del reparto materno-infantile

Un evento totalmente gratuito per future mamme e papà

Un'occasione per conoscere da vicino gli spazi offerti dalla struttura

L'Ospedale di Erba aprirà le porte del suo reparto materno-infantile in occasione dell'open day dedicato al "Percorso nascita", che si terrà sabato 10 maggio dalle 14 alle 17, presso la sede di via Fatebenefratelli 20.

L'evento, la cui partecipazione è totalmente gratuita, rappresenta un'opportunità unica per future mamme e papà di conoscere da vicino gli spazi, il personale medico e i servizi offerti dalla struttura in uno dei momenti più significativi della vita di una famiglia.

Incontro con l'équipe multidisciplinare

Durante il pomeriggio, i partecipanti potranno visitare le sale parto, il nido e le stanze di degenza, incontrando personalmente l'équipe multidisciplinare composta da ostetriche, ginecologi, neonatologi e infermieri. Sarà inoltre possibile approfondire tutti gli aspetti del "Percorso nascita", che comprende corsi preparto, incontri informativi, assistenza al parto e supporto post-nascita.

Sarà possibile usufruire di consulenze personalizzate

Un elemento distintivo dell'open day sarà la possibilità di usufruire di consulenze personalizzate: ostetriche, neonatologiche/pediatriche, sull'allattamento e sul peso, nonché sedute osteopatiche. Per prenotare le sedute osteopatiche è necessario scrivere a: eventi@ospedaledierba.it.+

Tante le attività per le famiglie

Il programma prevede anche numerose attività pensate per le famiglie: sessioni di bump painting, letture per bambini a cura della Libreria di Via Volta, attività ludiche organizzate da Abio, dimostrazioni di babywearing e foto ricordo con i volontari di Eroi per Gioco. Per tutti i partecipanti è prevista una merenda con gadget omaggio.

"Mostreremo il cuore pulsante del nostro lavoro"

A spiegare l'iniziativa è il direttore generale dell'Ospedale di Erba, Vincenzo Trovato: